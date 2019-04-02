2019-04-02T11:39:40+03:00
Общество

В Орле выбирают лучшего библиотекаря

Ежегодный конкурс работников уже стартовал
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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В Орле выбирают лучшего библиотекаря. Ежегодный конкурс работников уже стартовал.

Претенденты на участие до 30 апреля должны представить в управление культуры администрации Орла документы и материалы в одном экземпляре на бумажном и электронном носителях. В их числе авторские программы, проекты; участие в муниципальных, региональных, российских профессиональных конкурсах; участие в конференциях, семинарах, круглых столах; публикации в периодической печати за два года; использование инновационных технологий в работе.

С 1 по 15 мая представленные материалы оценит комиссия. По итогам будут выбраны три победителя набравших наибольшее количество баллов. Решение комиссии оформляется протоколом. Лучшим из лучших вручат почетные грамоты и выплатят муниципальную премию в размере 34 тысяч рублей каждому победителю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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