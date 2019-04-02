2019-04-02T11:19:19+03:00
Общество

В последнюю неделю марта на Орловщине произошло 7 ДТП с пострадавшими

В четырех случаях аварии случились из-за недостатков улично-дорожной сети
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В последнюю неделю марта на Орловщине произошло 7 ДТП с пострадавшимиВ последнюю неделю марта на Орловщине произошло 7 ДТП с пострадавшимиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские инспекторы ГИБДД продолжают следить за состоянием улично-дорожной сети в регионе. Впериод с 22 по 28 марта сотрудники Госавтоинспекции наказали за плохие дороги ответственные организации и их руководителей.

- Выдано 31 предписание об устранении недостатков УДС. В органы прокуратуры направлено 8 информаций. Владельцам автодорог внесено 7 представлений в соответствии с Федеральным законом об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего в последнюю неделю марта в Орловской области было зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими. В четырех случаях аварии произошли и-за недостатков улично-дорожной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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