2019-04-02T10:48:16+03:00
Общество

C 20 апреля в Орле вступит в силу новая схема вывоза ТКО

Она будет включать в себя дополнительные места накопления отходов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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C 20 апреля в Орле вступит в силу новая схема вывоза ТКОC 20 апреля в Орле вступит в силу новая схема вывоза ТКОФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Вопросы вывоза твердых коммунальных отходов снова вынесли чиновники на повестку дня 29 марта в администрации Орла. Встреча прошла совместно с представителями ООО «Зеленая роща», УК, мусороперерабатывающего завода и мусороперевозчиками.

Представители власти обсудили обеспеченность частного сектора местами накопления отходов, уборку территорий у контейнерных площадок и замену контейнеров, выходящих из строя. Так, по результатам комиссий определили дополнительные места сбора и вывоза ТКО. Новая схема вступит в силу уже 20 апреля.

Чиновники подчеркнули, что одним из наболевших вопросов все также остается уборка контейнерных площадок возле многоквартирных домов. Проблема состоит в том, что площадки, которые находятся на придомовой территории, убираются управляющими компаниями, но за те, что расположены за пределами, нести ответственность никто не хочет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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