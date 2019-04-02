«Волшебный занавес»: в Орле прошел первый фестиваль детских инклюзивных театральных коллективов
Торжественная церемония награждения состоялась на сцене кукольного театра
Фото пресс-службы орловского горсовета
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В Орле прошел первый фестиваль детских инклюзивных театральных коллективов «Волшебный занавес». Торжественная церемония награждения состоялась на сцене кукольного театра в понедельник, 1 апреля.
- Фестиваль проводился по номинациям: драматический спектакль, музыкальный спектакль, фольклорный спектакль, кукольный спектакль, пантомима, театр теней, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского горсовета.
Фестиваль проходил два дня на площадках академического театра имени Тургенева и театра кукол. Его основной целью было поддержать театральное творчество детей с особенностями в развитии.
ИСТОЧНИК KP.RU