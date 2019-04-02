«Волшебный занавес»: в Орле прошел первый фестиваль детских инклюзивных театральных коллективов

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-02T10:12:15+03:00

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В Орле прошел первый фестиваль детских инклюзивных театральных коллективов «Волшебный занавес». Торжественная церемония награждения состоялась на сцене кукольного театра в понедельник, 1 апреля.

- Фестиваль проводился по номинациям: драматический спектакль, музыкальный спектакль, фольклорный спектакль, кукольный спектакль, пантомима, театр теней, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского горсовета.

Фестиваль проходил два дня на площадках академического театра имени Тургенева и театра кукол. Его основной целью было поддержать театральное творчество детей с особенностями в развитии.

ИСТОЧНИК KP.RU