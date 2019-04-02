В Орле из многоэтажки украли сразу три велосипеда

СЕГОДНЯ 09:58 2019-04-02T09:58:03+03:00

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В Орле начался велосезон, а с ним и сезон краж двухколесного транспорта. На днях из одной многоэтажки неизвестные украли сразу три велосипеда.

Все случилось в Заводском районе. В полицию обратились сразу двое орловцев, живущих в одном подъезде, с одинаковыми заявлениями о пропаже транспорта. Оба заявителя хранили велосипеды в тамбурах, у обоих их похитили в отсутствие хозяев.

Полицейские возбудили уголовное дело о краже. Сейчас они занимаются розыском похитителя. При этом стражи порядка отмечают: чаще всего велосипеды крадут именно из тамбуров, подъездов, от магазинов.

- Избежать хищения двухколесного транспорта поможет бдительное отношение к нему. Не оставляйте велосипед в подъездах, открытых тамбурах, около своих домов на ночь, даже если у Вас имеется специальное запирающее устройство. Не оставляйте велосипед без присмотра, даже если Вы отлучаетесь на короткий промежуток времени. сделайте гравировку на деталях, колесах раме, либо на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете, - напоминают орловцам в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU