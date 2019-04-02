На Орловщине работает портал записи на прием к врачу через интернет
На Орловщине работает портал записи на прием к врачу через интернет. «Электронная регистратура» начала функционировать с 1 марта.
Алгоритм записи через портал прост. Необходимо зайти на сайт zdravorel.ru, нажать на кнопку «Запись на приём к врачу» и выбрать раздел «Запись на приём и просмотр расписания». Там можно выбрать населённый пункт, медучреждение, конкретного специалиста и удобное время приёма. Для подтверждения записи нужно авторизоваться с помощью учетной записи портала Госуслуг.
Кроме того, на портале «Электронной регистратуры» есть возможность ведения дневника здоровья. Туда можно забивать данные своего роста, веса, артериального давления, температуры, пульса, уровня глюкозы и холестерина в крови. Все эти показатели будут доступны лечащему врачу.
Стоит отметить, что до конца 2019 года через интернет орловцы смогут вызвать врача на дом, получат доступ к сведениям о выполненных и запланированных прививках, записаться на диспансеризацию и профилактические осмотры и получить сведения о наличии льготных лекарственных средств в аптеках Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU