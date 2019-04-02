2019-04-02T09:42:45+03:00
Происшествия

В выходные орловским спасателям почти полсотни раз пришлось тушить горящую траву

Поджигателям сухостоя грозят штрафы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В минувшие выходные, 30-31 марта, орловским спасателям почти полсотни раз пришлось выезжать на вызов о горящей растительности. В общей сложности полыхало около 18 гектаров сухостоя.

- За минувшие выходные на территории Орловской области был зафиксирован 42 случая горения сухой травы. Площадь горения сухой травы составляла от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров. А чтобы потушить большой очаг горения требуется работа в течение нескольких часов, - поделились с «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Между тем, за поджог предусмотрен штраф. От двух до трех тысяч он составляет для рядового орловца, для должностного лица от 6 до 15 тысяч рублей. Если же поджог был зафиксирован во время особо противопожарного режима, то сумма увеличивается от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, от 15 до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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