2019-04-02T09:34:04+03:00
Происшествия

По дороге из Орла столкнулись две отечественные легковушки

Водитель одной из машин получил травмы и был госпитализирован
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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По дороге из Орла 1 апреля вечером столкнулись две отечественные легковушки. Автомобиль «Лада-217220» ехал по улице 25 лет Октября в поселке Кромы в направлении Курска и в районе дома № 4 влетел в впереди движущийся «ВАЗ-11183».

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил травмы и был доставлен в БУЗ Кромская ЦРБ. Сейчас мужчина госпитализирован, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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