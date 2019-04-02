Работникам орловского предприятия выплатили 1,7 миллиона рублей задолженности по зарплате

СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-02T09:22:07+03:00

Свои заработанные деньги получили 58 человек

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Работникам орловского предприятия выплатили задолженность по зарплате - 1,7 миллиона рублей. Свои заработанные деньги получили 58 человек.

- В процессе расследования уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «МК Латуни» предприняты все необходимые меры правового характера, направленные на восстановление нарушенных прав работников, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU