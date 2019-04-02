Работникам орловского предприятия выплатили 1,7 миллиона рублей задолженности по зарплате
Свои заработанные деньги получили 58 человек
Работникам орловского предприятия выплатили 1,7 миллиона рублей задолженности по зарплатеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Работникам орловского предприятия выплатили задолженность по зарплате - 1,7 миллиона рублей. Свои заработанные деньги получили 58 человек.
- В процессе расследования уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «МК Латуни» предприняты все необходимые меры правового характера, направленные на восстановление нарушенных прав работников, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
Сейчас расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.
ИСТОЧНИК KP.RU