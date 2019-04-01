Орловец украл сумку с деньгами из квартиры соседки

СЕГОДНЯ 17:21 2019-04-01T17:22:34+03:00

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В Орле местный мужчина украл сумку с деньгами у своей соседки. Женщина оставила дверь квартиры открытой, чем воришка и воспользовался.

Орловчанка пошла в полицию сразу, как только заметила пропажу. Стражам порядка она рассказала, что в сумке лежало 10 тысяч рублей, а также мобильник. Также она сообщила и о незапертой двери – в доме идет ремонт, поэтому орловчанка и оставила открытым свое жилище.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 42-летний сосед потерпевшей. Полицейские провели обыск в квартире мужчины и изъяли краденое, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчина свою вину признал, сейчас он под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU