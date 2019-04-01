2019-04-01T16:14:37+03:00
Общество

Заключенные орловской женской колонии устроили юмористичекое шоу

Женщины, отбывающие наказание в шаховской ИК, отпраздновали День смеха
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской областиФото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области
Изменить размер текста:

День смеха, который ежегодно отмечается 1 апреля, не прошел мимо орловской женской колонии. Заключенные, отбывающие наказание в поселке Шахово, устроили юмористическое шоу.

Осужденные женщины подготовили развлекательную программу ко Дню смеха, во время которой порадовали зрителей шутками, конкурсами и викторинами. В пресс-службе регионального УФСИН «Комсомолке» рассказали, что к празднику готовились заранее.

- Женщины много репетировали много репетировали, продумывали декорации, шили костюмы. Мероприятие сопровождалось яркими музыкальными номерами. Особенно зрителям понравились веселые миниатюры, - поделились в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловец украл сумку с деньгами из квартиры соседки
В Медведевском лесу Орла может появиться парк активного отдыха
Чиновники проконтролируют переход с аналогового вещания в малых населенных пунктах Орловщины
Орловские инспекторы продолжают профилактические мероприятия на железнодорожных переездах
В Орле подвели итоги работы Контрольно-счетной палаты за 2018 год
На орловской сцене прозвучат произведения Чайковского и Дебюсси
За выходные в Орловской области за руль сели четыре нетрезвых водителя
Из-за неправильного дымохода на Орловщине полыхала парилка
Орловские подростки в 2018 году меньше нарушали закон
В Орле стражи порядка предотвратили кражу металла с завода
17-летнего пешехода сбила «Лада Приора» в Орловской области
Фотовыставка откроется 3 апреля в Орловском краеведческом музее
УФАС доказало сговор при ремонте сквера в Орле
В Воронеже заселили первый в России дом, построенный с использованием эскроу-счетов
Замыкание электропроводки привело к пожару в хозпостройке в Орловской области
Дорогу «Орел-Брянск» не поделили попутные «Дэу Матиз» и «Форд»
Приготовление завтрака обернулось для орловца пожаром
ДТП с погибшим: в Орловской области столкнулись «Пассат» и «СЕАЗ»
Выдающихся спортсменов наградили в Орле
Два года за решеткой проведет орловец, угнавший автомобиль
Фестиваль православной молодежи «Святой Георгий» пройдет в Орле
Под Орлом внедорожник влетел в припаркованную «Девятку» и опрокинулся в кювет