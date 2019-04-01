Заключенные орловской женской колонии устроили юмористичекое шоу

СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-01T16:14:37+03:00

Женщины, отбывающие наказание в шаховской ИК, отпраздновали День смеха

Изменить размер текста: A A

День смеха, который ежегодно отмечается 1 апреля, не прошел мимо орловской женской колонии. Заключенные, отбывающие наказание в поселке Шахово, устроили юмористическое шоу.

Осужденные женщины подготовили развлекательную программу ко Дню смеха, во время которой порадовали зрителей шутками, конкурсами и викторинами. В пресс-службе регионального УФСИН «Комсомолке» рассказали, что к празднику готовились заранее.

- Женщины много репетировали много репетировали, продумывали декорации, шили костюмы. Мероприятие сопровождалось яркими музыкальными номерами. Особенно зрителям понравились веселые миниатюры, - поделились в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU