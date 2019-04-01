2019-04-01T16:01:32+03:00
Общество

В Медведевском лесу Орла может появиться парк активного отдыха

Поддержать проект и проголосовать за него онлайн можно до 4 апреля
Ольга СУПОНЕВА
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Медведевский лес может стать местом притяжения для всех горожан, голосуйте!Медведевский лес может стать местом притяжения для всех горожан, голосуйте!Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Медведевский лес Орла может стать новым местом притяжения для сотни горожан и гостей областной столицы. Уже сейчас разработан проект создания здесь парка активного отдыха, который может попасть в федеральную программу – нужно только проголосовать.

- Люди хотят, чтобы на пустующей и неухоженной сегодня территории снова, как в советское время, закипела жизнь. Чтобы там появились спортплощадки, велодорожки, скалодром, веревочный парк, тренажеры, пункт проката, кафе, фонари, туалеты. Чтобы там работали тренеры и аниматоры, проводились спортивные праздники и соревнования, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы туда регулярно ходил общественный транспорт, и была оборудована автопарковка, - рассказал «КП» Владимир Бутусов, депутат горсовета являющийся инициатором проекта.

У Медведевского леса есть шанс выиграть конкурс «Включи свой город». Проголосовать можно за создание парка можно здесь до 4 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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