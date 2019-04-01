Чиновники проконтролируют переход с аналогового вещания в малых населенных пунктах Орловщины

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-01T15:49:51+03:00

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О вопросах готовности запуска государственной сети цифрового вещания орловские чиновники поговорили на круглом столе 29 марта в областной администрации. До запуска полного цифрового эфирного телевидения осталось два месяца. Но наряду с завершающим этапом подготовки возник ряд проблем. Орловцы боятся остаться без телевидения после 3 июня.

По словам представителей власти, для строительства сети цифрового эфирного телевидения в Орловской области было инвестировано 750 миллионов рублей. На эти средства были построены 30 объектов связи, введены в эксплуатацию 60 цифровых передатчиков, созданы мобильные аварийно-профилактические группы и обновлён автопарк. Но даже несмотря на такие широкие обновления, в ряде населённых пунктов во Мценском, Троснянском и Дмитровском районах с количеством человек до 230, нет возможности принять цифровой сигнал. Сейчас там ведутся работы для подключения спутникового вещания.

Депутаты также отметили, что информировать орловцев об отключении аналогового вещания будут волонтеры. Они же бесплатно помогут настроить оборудование. Чиновники подчеркнули, что разъяснительную работу с населением необходимо усилить.

ИСТОЧНИК KP.RU