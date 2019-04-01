СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-01T14:59:25+03:00

За начало года было пресечено больше 260 фактов нарушений водителями ПДД

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Орловские инспекторы продолжают профилактические мероприятия на железнодорожных переездах. За начало года было пресечено больше 260 фактов нарушений водителями ПДД.

Сейчас только на территории Орла расположено 11 железнодорожных переездов. Для профилактики аварийности на этих участках сотрудники дорожного надзора проконтролировали состояние переездов и подходов к ним.

- Целью проверки явилось устранение причин, способных спровоцировать ДТП на этих потенциально опасных объектах дорожной инфраструктуры. По результатам проверки было вынесено 2 определения о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.12.34 ч.1 КоАП РФ по несоблюдению требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании железнодорожных переездов, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Без внимания полицейские не оставили и водителей. Им напомнили о правилах проезда и призвали их быть особенно внимательными, подъезжая к железнодорожным путям.

ИСТОЧНИК KP.RU