В Орле подвели итоги работы Контрольно-счетной палаты за 2018 год
В Орле подвели итоги работы Контрольно-счетной палаты за 2018 год. О результатах за истекший период сообщилеё председатель Иван Левин.
В частности, он отметил, что за 2018-ый было выявлено нарушений на сумму почти 16,8 миллионов рублей.По результатам проверок были заведены реальные уголовные дела. Речь идет о нарушениях, выявленных в ходе проверок Центрального стадиона имени Ленина, Регионального фонда капремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области, Должанской школы, АО «АИЖК Орловской области» и других.
- На текущий момент в производстве следственных органов находится 13 уголовных дел по материалам контрольных мероприятий. Производство по 5 уголовных делам прекращено по различным основаниям. В настоящее время по 7 материалам проверок 2018 года проводится доследственная проверка, - сообщил Иван Левин.
ИСТОЧНИК KP.RU