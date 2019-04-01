СЕГОДНЯ 14:24 2019-04-01T14:24:29+03:00

За истекший период было выявлено нарушений на сумму почти 17 миллионов рублей

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В Орле подвели итоги работы Контрольно-счетной палаты за 2018 год. О результатах за истекший период сообщилеё председатель Иван Левин.

В частности, он отметил, что за 2018-ый было выявлено нарушений на сумму почти 16,8 миллионов рублей.По результатам проверок были заведены реальные уголовные дела. Речь идет о нарушениях, выявленных в ходе проверок Центрального стадиона имени Ленина, Регионального фонда капремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области, Должанской школы, АО «АИЖК Орловской области» и других.

- На текущий момент в производстве следственных органов находится 13 уголовных дел по материалам контрольных мероприятий. Производство по 5 уголовных делам прекращено по различным основаниям. В настоящее время по 7 материалам проверок 2018 года проводится доследственная проверка, - сообщил Иван Левин.

ИСТОЧНИК KP.RU