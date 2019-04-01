2019-04-01T14:16:12+03:00
Звезды

На орловской сцене прозвучат произведения Чайковского и Дебюсси

Филармония приглашает гостей на концерт Елены Тарасовой
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: организаторыФото: организаторы
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Произведения композиторов-классиков в фортепианном исполнении прозвучат в зале Орловской государственной филармонии. Столичный музыкант Елена Тарасова исполнит для гостей музыкального вечера сочинения Чайковского и Дебюсси, Мусоргского и Худолея.

- Елена Тарасова - лауреат международных конкурсов, артист YNOFF Agence Art Consulting (Франция), преподаватель Московской государственной консерватории имени Чайковского, член World Piano Teachers Association, а также член Международного союза музыкальных деятелей, настоящий профессионал своего дела, - рассказали в Орловской филармонии.

Билеты в продаже в кассе филармонии.

КОГДА, ГДЕ?

Ул. Ленина, 23

6 апреля 18.30

(6+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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