2019-04-01T13:34:37+03:00
Общество

За выходные в Орловской области за руль сели четыре нетрезвых водителя

Один из нарушителей отказался проходить медицинское освидетельствование
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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В Орловской области сотрудники ГИБДД ежедневно проводят рейдовые мероприятия по нетрезвым водителям. За прошедшие выходные инспекторы поймали четырех пьяных водителей за рулем.

- Один из нарушителей был остановлен за «пьяную езду» повторно. Один отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ. Напомним, санкциями этого наказания предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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