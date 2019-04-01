СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-01T13:29:29+03:00

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Из-за неправильного дымохода на Орловщине полыхала парилка. Помещение загорелось в воскресенье поздним вечером, 31 марта, в жилом доме в деревне Образцово Орловского района.

- В результате пожара выгорело потолочное перекрытие парилки в районе дымохода, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба предстоит установить специалистам. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 92 раза, из них – 82 выезда на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и десять – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU