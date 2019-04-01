2019-04-01T12:54:20+03:00
Общество

Орловские подростки в 2018 году меньше нарушали закон

Количество преступлений, совершенных ими, сократилось почти на четверть
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Орловские подростки стали меньше нарушать закон. Количество преступлений, совершенных ими, сократилось почти на четверть.

Тема обсуждалась на прошедшем в конце минувшей недели заседании комиссии по профилактике правонарушений в областном центре.

- В общей сложности на территории Орла сейчас проживает больше 67 с половиной тысяч несовершеннолетних, в возрасте от 7 до 18 лет из них – 36 тысяч 522 человека. По данным на 1 января этого года, на учете в комиссиях состоят 212 подростков, а также 298 семей, в которых детям не обеспечиваются надлежащие условия. Детей в таких семьях проживает больше 400, - озвучила статистику замглавы горадминистрации Ирина Проваленкова.

Что касается подростковой преступности, то в 2018 году по сравнению с 2017 уровень ее сократился на 24,4 % (в 17 году было совершено 82 преступления, в 18 - 62). Однако при этом количество несовершеннолетних, преступающих черту закона, увеличилось (67 подростков против 61 в 2017 году). 12 из них преступления совершили не впервой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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