2019-04-01T12:41:42+03:00
Происшествия

В Орле стражи порядка предотвратили кражу металла с завода

Похищенное воры собирались увезти на отечественной «копейке»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле стражи порядка предотвратили кражу металла с заводаВ Орле стражи порядка предотвратили кражу металла с заводаФото: Архив "КП"
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В Орле стражи порядка предотвратили кражу металла с территории действующего завода. По сигналу«Тревога» росгвардейцы немедленно прибыли на Московское шоссе.

Оказалось двое мужчин цыганской национальности выносили металлические изделия. Украденное они планировали увезти на своей «копейке». Но погрузка не состоялась.

- 31-летний житель Орловской области и его 32-летний напарник были задержаны. Для дальнейшего разбирательства их передали сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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