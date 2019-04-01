В Орле стражи порядка предотвратили кражу металла с завода
Похищенное воры собирались увезти на отечественной «копейке»
В Орле стражи порядка предотвратили кражу металла с заводаФото: Архив "КП"
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В Орле стражи порядка предотвратили кражу металла с территории действующего завода. По сигналу«Тревога» росгвардейцы немедленно прибыли на Московское шоссе.
Оказалось двое мужчин цыганской национальности выносили металлические изделия. Украденное они планировали увезти на своей «копейке». Но погрузка не состоялась.
- 31-летний житель Орловской области и его 32-летний напарник были задержаны. Для дальнейшего разбирательства их передали сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU