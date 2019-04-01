СЕГОДНЯ 12:26 2019-04-01T12:26:10+03:00

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17-летнего пешехода сбила «Лада Приора» в Орловской области в воскресенье вечером, 31 марта. Водитель отечественной легковушки двигался по улице Ленина в городе Ливны со стороны улицы Дзержинского в направлении улицы Капитана Филиппова. ДТП произошло в районе дома № 3 улице Ленина, когда молодой человек перебегал дорогу.

- В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован в Ливенскую ЦРБ, -сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых три человека получили травмы, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU