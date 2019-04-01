2019-04-01T12:14:50+03:00
Общество

Фотовыставка откроется 3 апреля в Орловском краеведческом музее

Экспозицию снимков готовит член Союза фотохудожников России Сергей Чупахин
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фотовыставка откроется 3 апреля в Орловском краеведческом музее. Экспозицию снимков «От первого лица» для орловчан готовит член Союза фотохудожников России Сергей Чупахин.

- Выпускник Московского полиграфического техникума, Московского государственного университета искусств и культуры, он сотрудничал со многими издательствами, телестудиями, театрами. В послужном списке - участие в десятках отечественных и зарубежных выставок, победы в престижных конкурсах. Особое место в его творчестве занимает рекламная и театральная фотография, портрет и пейзаж, - рассказали «КП» работники музея.

На представленной персональной выставке Сергей Чупахин покажет выборку фотографий из объемного авторского архива. Экспозиция продлится до конца апреля.

Адрес: улица Гостиная, 2.

Открытие выставки в 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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