2019-04-01T12:00:53+03:00
Общество

УФАС доказало сговор при ремонте сквера в Орле

Антимонопольное законодательство нарушено при реконструкции сквера Комсомольцев
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: скриншот яндекс.картыФото: скриншот яндекс.карты
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Орловское управление Федеральной антимонопольной службы нашло сговор при ремонте сквера Комсомольцев. Комиссия УФАС доказала: нарушено антимонопольное законодательство.

Внеплановую проверку ведомство проводило в отношении Управления коммунальным хозяйством Орла и подрядчика, который реконструировал объект – компании «АртСтрой». Напомним, ремонт сквера велся осенью прошлого года. В перечень работ вошел демонтаж гранитных плит с территории у памятника героям-комсомольцам, а также разборку покрытия тротуара – этим и занимались рабочие «АртСтроя» по договору «безвозмездного» выполнения работ.

- Указанные работы проводились до определения победителя по аукциону на ремонт площади. Победитель аукциона был определен только 12 октября и им стало ООО «АртСтрой». Инспекцией управления было установлено, что работы выполненные обществом по договору также входили в перечень работ по контракту, - рассказали «КП» в пресс-службе УФАС России по Орловской области.

Сотрудники ведомства доказали: УКХ и подрядчик нарушили 16 статью закона «О защите конкуренции». Сейчас решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.

Напомним, ранее нарушения при ремонте сквера выявила Контроль-счетная палата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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