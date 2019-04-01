В Воронеже заселили первый в России дом, построенный с использованием эскроу-счетов

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-01T11:43:52+03:00

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В августе 2018 года АО «ДСК» и Центрально-Черноземным банком ПАО Сбербанк было принято решение о реализации совместного проекта по реализации квартир с использованием эскроу-счетов. Дело в том, что согласно изменениям, принятым в Закон о долевом строительстве (214-ФЗ), средства граждан будут аккумулироваться на специальных банковских счетах (эскроу-счетах) до ввода дома в эксплуатацию и регистрации перехода права собственности на квартиру к покупателю. И если сейчас такая практика носит добровольный характер, то с 1 июля 2019 года станет обязательной. Поэтому для застройщика и Сбербанка было важно апробировать на практике механизм работы через эскроу-счета.

По словам генерального директора АО «ДСК» Андрея Соболева, строительная компания в полном объеме выполнила обязательства, предусмотренные новыми требованиями законодательства о жилищном строительстве.

После торжественной церемонии заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Исаенко, заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин, генеральный директор АО «ДСК» Андрей Соболев осмотрели несколько квартир, пообщались с новоселами, ознакомились с социальной инфраструктурой жилого массива «Ласточкино».

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ИСТОЧНИК KP.RU