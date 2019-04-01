СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-01T11:42:36+03:00

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Замыкание электропроводки привело к пожару в хозпостройке в Орловской области. ЧП случилось в субботу днем, 30 марта, в поселке Победа Кромского района. В результате возгорания полностью повреждены строение и нежилой дом.

- Дом выгорел изнутри на площади 48 квадратных метров, обрушилась крыша. Деревянная хозяйственная постройка выгорела изнутри на площади шесть квадратных метров, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба предстоит установить специалистам. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 92 раза, из них – 82 выезда на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и десять – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU