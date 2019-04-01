2019-04-01T11:35:45+03:00
Происшествия

Дорогу «Орел-Брянск» не поделили попутные «Дэу Матиз» и «Форд»

Помощь медиков понадобилась пассажиру одного из авто
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Дорогу «Орел-Брянск» в воскресенье вечером, 31 марта, не поделили «Дэу Матиз» и «Форд». 41-летняя автоледи на «Дэу» следовала в направлении поселка Нарышкино.Врайоне 6-го километра водитель не выдержала безопасную дистанцию и въехала в попутный «Форд».

- В результате ДТП 65-летняя пассажирка «Дэу» получила травмы. Позже за помощью медиков обратилась водитель того же автомобиля. Женщину отпустили на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых три человека получили травмы, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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