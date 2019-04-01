СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-01T11:35:59+03:00

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Приготовление завтрака обернулось для орловца пожаром. ЧП произошло в минувшую субботу утром, 30 марта, в доме в селе Здровец Ливенского района. От всполыхнувших текстильных вещей 68-летний мужчина получил ожоги и был госпитализированв Ливенскую центральную районную больницу.

- Пожар орловец потушил сам, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 92 раза, из них – 82 выезда на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и десять – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU