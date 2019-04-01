ДТП с погибшим: в Орловской области столкнулись «Пассат» и «СЕАЗ»

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-01T11:05:14+03:00

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В воскресенье вечером, 31 марта, на автодороге «Болхов-Орел» произошло ДТП с погибшим. 32-летний водитель «СЕАЗ» в районе 4-го километра столкнулся с «Фольскваген Пассат».

- В результате аварии водитель автомобиля «Фольскваген» не пострадал. Водитель «СЕАЗ» скончался на месте ДТП, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых три человека получили травмы, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU