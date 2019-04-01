2019-04-01T11:07:50+03:00
Общество

Выдающихся спортсменов наградили в Орле

За заслуги в спорте поблагодарили ребят, отличившихся на мировом уровне, и их тренеров
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы облсоветаФото пресс-службы облсовета
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Выдающихся спортсменов наградили в Орле 29 марта. За заслуги в спорте поблагодарили ребят, отличившихся на мировом уровне.

Одной из таких спортсменов стала Варвара Головина, воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Орел-Карат». Девушка вошла в состав молодёжной сборной команды России. Выступив в Дании на первенстве Европы по каратэ среди кадетов и юниоров, она стала бронзовым призёром соревнований. А орловцы Виктория Аксёнова, заслуженный мастер спорта по лёгкой атлетике, и Илья Аксёнов, мастер спорта международного класса, принесли в копилку сборной России золотую и две серебряные медали на соревнованиях в Эстонии.

В торжественной обстановке за упорный труд, спортивный талант, высокое мастерство и достигнутые успехи спортсменов наградили почетными грамотами. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Орловской области тренеров спортсменов мирового уровня отметили высшими наградами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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