2019-04-01T10:18:06+03:00
Происшествия

Два года за решеткой проведет орловец, угнавший автомобиль

Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Житель Орловской области, угнавший авто, ближайшие два года проведет за решеткой. Наказание любитель покататься на чужой машине, будет отбывать в колонии строгого режима.

Инцидент произошел в Дмитровском районе области. Ранее судимый местный житель приметил незапертую иномарку «Шевроле», угнал ее – ключи оказались в замке зажигания – и разъезжал на чужой машине по районному центру. Однако был задержан.

- Дмитровским районным судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Орловского областного суда приговор районного суда оставлен без изменения, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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