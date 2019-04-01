Два года за решеткой проведет орловец, угнавший автомобиль
Житель Орловской области, угнавший авто, ближайшие два года проведет за решеткой. Наказание любитель покататься на чужой машине, будет отбывать в колонии строгого режима.
Инцидент произошел в Дмитровском районе области. Ранее судимый местный житель приметил незапертую иномарку «Шевроле», угнал ее – ключи оказались в замке зажигания – и разъезжал на чужой машине по районному центру. Однако был задержан.
- Дмитровским районным судом ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Орловского областного суда приговор районного суда оставлен без изменения, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU