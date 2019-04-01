Фестиваль православной молодежи «Святой Георгий» пройдет в Орле
Гала-концерт намечен на 6 мая
Изменить размер текста:
В Орле пройдет традиционный фестиваль православной молодежи «Святой Георгий». В этом году он посвящен 250-летию учреждения Ордена святого великомученика и Победоносца Георгия.
- Главная цель фестиваля – пропаганда и популяризация музыкального и поэтического творчества, патриотической, военной и православной направленности среди молодежи, - рассказали организаторы.
У события два этапа. На первом жюри отберет претендентов на победу, а второй – финальный гала-концерт. Запланирован он на 6 мая.
Подробная информация для участником есть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU