2019-04-01T09:47:41+03:00
Происшествия

Под Орлом внедорожник влетел в припаркованную «Девятку» и опрокинулся в кювет

От удара «ВАЗ» въехал в стоящую сзади «Ниву», трое пострадали
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В субботу, 30 марта, на орловской трассе в довольно нестандартном дорожно-транспортном происшествии пострадали трое. Внедорожник «Митсубиши» врезался в припаркованный «ВАЗ» и опрокинулся в кювет, а легковушка после столкновение влетела в стоявшую сзади «Ниву Шероле».

Авария случилась в двенадцатом часу ночи в Свердловском районе, на автодороге «Куракинский – Егорьевка».

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

- В результате ДТП водитель и один пассажир автомобиля «ВАЗ» получили телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущены. Второй пассажир «ВАЗа» с травмами госпитализирован в Орловскую областную клиническую больницу, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловские подростки в 2018 году меньше нарушали закон
В Орле стражи порядка предотвратили кражу металла с завода
17-летнего пешехода сбила «Лада Приора» в Орловской области
Фотовыставка откроется 3 апреля в Орловском краеведческом музее
УФАС доказало сговор при ремонте сквера в Орле
В Воронеже заселили первый в России дом, построенный с использованием эскроу-счетов
Замыкание электропроводки привело к пожару в хозпостройке в Орловской области
Дорогу «Орел-Брянск» не поделили попутные «Дэу Матиз» и «Форд»
Приготовление завтрака обернулось для орловца пожаром
ДТП с погибшим: в Орловской области столкнулись «Пассат» и «СЕАЗ»
Выдающихся спортсменов наградили в Орле
Два года за решеткой проведет орловец, угнавший автомобиль
Фестиваль православной молодежи «Святой Георгий» пройдет в Орле