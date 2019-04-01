Под Орлом внедорожник влетел в припаркованную «Девятку» и опрокинулся в кювет

СЕГОДНЯ 09:46 2019-04-01T09:47:41+03:00

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В субботу, 30 марта, на орловской трассе в довольно нестандартном дорожно-транспортном происшествии пострадали трое. Внедорожник «Митсубиши» врезался в припаркованный «ВАЗ» и опрокинулся в кювет, а легковушка после столкновение влетела в стоявшую сзади «Ниву Шероле».

Авария случилась в двенадцатом часу ночи в Свердловском районе, на автодороге «Куракинский – Егорьевка».

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

- В результате ДТП водитель и один пассажир автомобиля «ВАЗ» получили телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущены. Второй пассажир «ВАЗа» с травмами госпитализирован в Орловскую областную клиническую больницу, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU