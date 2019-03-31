Первая неделя апреля в Орле будет прохладной

СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-31T13:02:52+03:00

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Первая неделя апреля в Орле обещает быть прохладной. По прогнозам синоптиков, в ночные часы все еще ожидаются заморозки.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 1 апреля в городе будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура ночью +4 днем +9 градусов. Ветер северо-западный, 6 м/с.

Во вторник 2 числа прохладнее: в темное время суток мороз в -1, в дневное разогреется до +8. Облачность обещает быть переменной, осадков не предвидится. Ветер северный, 5 м/с.

В среду 3 апреля столбики термометров будут варьироваться от отметки в -2 градуса до +8. Небо будет затянуто тучами, ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Ветер северо-восточный, 4 м/с.

В четверг 4 апреля еще холоднее. В темное время суток -2, днем всего +6. Облачность переменная, вновь небольшой снег с дождем. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 6 м/с.

В пятницу 5 числа переменная облачность и небольшие осадки - снег и дождь. Ночью заморозки до -1 градуса, днем разогреется до +7. Ветер южный, 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU