2019-03-31T13:02:52+03:00
Общество

Первая неделя апреля в Орле будет прохладной

В ночное время ожидаются заморозки
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..Фото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

Первая неделя апреля в Орле обещает быть прохладной. По прогнозам синоптиков, в ночные часы все еще ожидаются заморозки.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 1 апреля в городе будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура ночью +4 днем +9 градусов. Ветер северо-западный, 6 м/с.

Во вторник 2 числа прохладнее: в темное время суток мороз в -1, в дневное разогреется до +8. Облачность обещает быть переменной, осадков не предвидится. Ветер северный, 5 м/с.

В среду 3 апреля столбики термометров будут варьироваться от отметки в -2 градуса до +8. Небо будет затянуто тучами, ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Ветер северо-восточный, 4 м/с.

В четверг 4 апреля еще холоднее. В темное время суток -2, днем всего +6. Облачность переменная, вновь небольшой снег с дождем. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 6 м/с.

В пятницу 5 числа переменная облачность и небольшие осадки - снег и дождь. Ночью заморозки до -1 градуса, днем разогреется до +7. Ветер южный, 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На орловской трассе мотоциклист улетел в кювет
Двое орловцев решили разжиться деньгами и обчистили дачный дом
Орловские депутаты рассмотрели два обращения в Госдуму
Восемь граммов марихуаны спрятал орловец в кресле своего авто
В Орле задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
75 лет со дня основания отметил Орловский театр кукол
Почти 50 нарушений ПДД допустили орловские водители автобусов
Орловские активисты: с наступлением весны практически все дороги оказались в ямах и выбоинах
Ко Дню Победы в Орле пройдет традиционный музыкальный фестиваль
Учения в храме провели орловские пожарные
Почти 4 миллиона рублей стоил в Орле контракт с фирмой по отлову животных
Орловца осудили за угон автомобиля
Повышение платы за детский отдых в лагерях не коснется орловских родителей
Схема со страховкой для получения кредита: в Орловской области обманута еще одна жительница
В Орле в рамках фестиваля «Моя Россия-2019» состоится гала-концерт