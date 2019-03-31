2019-03-31T12:50:55+03:00
Происшествия

На орловской трассе мотоциклист улетел в кювет

После ДТП он оказался на больничной койке
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места происшествия: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото с места происшествия: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орловской области мотоциклист улетел в кювет на своем двухколесном транспорте. С травмами он оказался на больничной койке.

Авария случилась в субботу, 30 марта, во Мценском районе. Мотоциклист на «Хонде» ехал со стороны деревни Чахино в деревню Ядрино и в какой-то момент потерял контроль над байком.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и каретой скорой помощи был доставлен в ЦРБ Мценска, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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