На орловской трассе мотоциклист улетел в кювет
После ДТП он оказался на больничной койке
Фото с места происшествия: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орловской области мотоциклист улетел в кювет на своем двухколесном транспорте. С травмами он оказался на больничной койке.
Авария случилась в субботу, 30 марта, во Мценском районе. Мотоциклист на «Хонде» ехал со стороны деревни Чахино в деревню Ядрино и в какой-то момент потерял контроль над байком.
- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и каретой скорой помощи был доставлен в ЦРБ Мценска, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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