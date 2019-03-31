Двое орловцев решили разжиться деньгами и обчистили дачный дом

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-31T12:20:19+03:00

Орловец, ставший жертвой воров, не появлялся на даче всю зиму Фото: Ольга СУПОНЕВА

Теперь им грозит ответственность по закону: возбуждено уголовное дело

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В Орловском районе полицейские установили двоих мужчин, которые обчистили дачный домик. Теперь им грозит ответственность по закону: возбуждено уголовное дело.

За помощью к стражам порядка обратился 62-летний мужчина. Он рассказал как приехал на дачу после зимы и обнаружил, что стал жертвой воров. Неизвестные вынесли из домика инструменты и металлические изделия. Дверной замок был взломан.

- Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа зафиксировала следы совершенного преступления. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались двое жителей Орловского района - 54-летний и 38-летний мужчины, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Оба любителя разжиться на чужом в преступлении сознались. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU