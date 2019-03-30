СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-30T14:01:17+03:00

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Орловские депутаты рассмотрели два обращения в Госдуму 29 марта. Вопросы касались работы такси и закупки лекарств для онкобольных.

Так, подготовка первого документа была инициирована с учетом многочисленных жалоб самих орловчан. Все они касались качества обслуживания легковых такси и безопасности перевозок. Парламентарии своим обращением хотели ускорить принятие такового проекта Федерального закона.

По мнению чиновников, необходимо внести в него поправки с процедурой контроля за перевозчиками. А именно добавить требования к режиму труда и отдыха водителей, проведению ежедневного медосмотра водителей и проверке технического состояния транспорта, а также прописать вопрос об ответственности служб заказа такси в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения услуг по перевозке.

Во втором обращении в Госдуму чиновники затронули вопрос закупки лекарств для онкобольных. Это обращение разрабатывалось специально комитетом по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями. В подготовленном документе орловские власти попросили увеличить сумму контракта на поставки лекарственных препаратов, назначенных пациенту, до 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU