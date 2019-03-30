Восемь граммов марихуаны спрятал орловец в кресле своего авто
В поселке Кромы Орловской области стражи порядка задержали 35-летнего мужчину по подозрению в хранении наркотиков. Дело произошло на автостоянке. Полицейские досмотрели личный автомобиль орловца, и их предположения подтвердились.
- При досмотре машины было обнаружено и изъято, согласно проведенному исследованию, наркотическое средство - марихуана общей массой 8,14 грамм. Вещество хранилось за чехлом автомобильного кресла, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В отношении мужчины по статье 228 УК РФ было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Свою вину орловец признал. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU