В Орле задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 13:54 2019-03-30T13:54:42+03:00

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В Северном районе Орлаво дворе одного из многоквартирных домов по улице Московской задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Инцидент произошел несколько дней назад около полуночи.

Дебошир «под градусом» громко кричал и бранился на улице. Это и привлекло внимание правоохранителей. Личность мужчины уточнили росгварейцы. Оказалось, что мужчина длительное время находится в федеральном розыске по статье 314 УК РФ.

- Дебошира передали коллегам из полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU