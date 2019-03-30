В Орле задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
Дебошир «под градусом» громко кричал и бранился на улице города
В Орле задержали мужчину, находящегося в федеральном розыскеФото: Архив "КП"
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В Северном районе Орлаво дворе одного из многоквартирных домов по улице Московской задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Инцидент произошел несколько дней назад около полуночи.
Дебошир «под градусом» громко кричал и бранился на улице. Это и привлекло внимание правоохранителей. Личность мужчины уточнили росгварейцы. Оказалось, что мужчина длительное время находится в федеральном розыске по статье 314 УК РФ.
- Дебошира передали коллегам из полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU