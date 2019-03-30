СЕГОДНЯ 13:53 2019-03-30T13:53:02+03:00

Праздничное мероприятие к юбилею прошло 29 марта на сцене театра

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75 лет со дня основания отметил Орловский театр кукол. Праздничное мероприятие к юбилею прошло 29 марта на сцене театра.

В фойе театра перед торжеством для детейпровели театрализованную игровую программу и наградили победителей конкурса детского рисунка «В гостях у сказки». Перед юными театралами выступили вокальные и хореографические коллективы областного центра народного творчества. А в музее театра артисты центра детского творчества отыграли постановку «Звёздочка», подготовленную для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Торжество на сцене началось с выступления Образцового детского духового оркестра «Прометей» Орловской детской хоровой школы. Гостям показали фильм об истории театра кукол.

Также в рамках праздника работников театра наградили почетными грамотами. С творческими поздравлениями выступили коллеги кукольников -представители театра Тургенева, «Свободного пространства», «Русского стиля», Брянского областного театра кукол, Курского государственного театра кукол, Орловской филармонии и областного центра народного творчества.

В завершение официальной части на сцене состоялось театрализованное представление.

ИСТОЧНИК KP.RU