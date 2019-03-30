Почти 50 нарушений ПДД допустили орловские водители автобусов

СЕГОДНЯ 13:50 2019-03-30T13:50:33+03:00

Чаще всего они были связаны с неисправностями транспорта и правил перевозки людей

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Орловские инспекторы ГИБДД подвели итоги профилактического мероприятия «Автобус». По результатам проверок 27 марта в регионе водители автобусов допустили 46 нарушений Правил дорожного движения.

Чаще всего нарушения были связаны с неисправностями транспорта, правилами применения ремней безопасности и перевозки людей, отсутствием тахографов, а также с правилами проезда железнодорожных переездов.

- По результатам проведенных рейдовых мероприятий также было привлечено к административной ответственности 15 должностных лиц и выдано 3 предписания на устранение выявленных недостатков, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU