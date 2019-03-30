СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-30T12:39:15+03:00

Орловские активисты: с наступлением весны практически все дороги оказались в ямах и выбоинах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Орловские активисты призвали городскую администрацию отремонтировать участки дорожного полотна, отмеченных на «Карте убитых дорог». После совместного рейда общественников с инспекторами ГИБДД были выявлены наиболее проблемные участки, которые требуют срочного ямочного ремонта.

Активисты отметили, что сейчас необходимо отремонтировать выбоины на улицах Комсомольской и Автовокзальной. Много ям образовалось на дороге по переулку Маслозаводскому. Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на улицах Бурова, Паровозной, Тульской, 1-й Курской, Ливенской, Веселой, Зои Космодемьянской, Полесской, Брестской и Лескова.

- С наступлением весны практически все дороги оказались в ямах и выбоинах. Это характерно как для центра, так и для окраин города. Сейчас администрации Орла необходимо в оперативном режиме проводить ремонт тех участков, где идет активный поток автотранспорта, - добавили общественники.

Напомним, аналогичный мониторинг активисты проводили еще в феврале. По итогам рейда общественники обратились в администрацию Орла и указали на необходимость ремонта пяти дорог. Частично эти участки отремонтировали.

ИСТОЧНИК KP.RU