Ко Дню Победы в Орле пройдет традиционный музыкальный фестиваль

СЕГОДНЯ 12:32 2019-03-30T12:32:48+03:00

В программе будут знаменитые марши, песни военных лет и произведения о мире, весне и любви

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Ко Дню Победы с 8 по 19 апреля в Орловском музыкальном колледже пройдет традиционный фестиваль «Дороги Победы». В программе будут знаменитые марши, песни военных лет и произведения о мире, весне и любви

- В рамках фестиваля выступят духовой и эстрадный оркестры, оркестр русских народных инструментов, симфонический оркестр, академический хор, ансамбли и солисты, являющиеся лауреатами Всероссийских и Международных конкурсов. Слушателей ждет вся палитра музыкальных впечатлений: джаз и русские народные песни, классика и эстрадные хиты, - рассказали «КП» организаторы.

В понедельник, 8 апреля, концерт проведут отделение народных инструментов и отделение народного пения с участием оркестра народных инструментов. На следующий день сольную программу представит Елизавета Горенштейн. 10 апреля выступит отделение струнных смычковых инструментов и отделения вокала с участием симфонического оркестра.

Спустя неделю, 15 апреля, состоится концерт отделения эстрадного пения. Днем позже выступит фортепианное отделение и дирижерско-хоровое отделение с участием академического хора. Завершится фестиваль 19 апреля концертом духового и эстрадного отделений.

Билеты в продаже в Орловском музыкальном колледже.

Адрес: площадь Мира, 9.

Цена билетов 150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU