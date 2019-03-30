2019-03-30T12:26:01+03:00
Общество

Учения в храме провели орловские пожарные

По замыслу, возгорание произошло у алтаря
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

Учения в храме Покрова Божьей Матери провели орловские пожарные. По замыслу, возгорание произошло у алтаря. Огонь интенсивно распространился на большую площадь. Служащие вызвали в храм пожарную охрану и эвакуировали людей из здания.

После прибытия дежурного караула огнеборцы провели боевое развертывание и проложили рукавные линии. Пожарные провели разведку в здании на возможное нахождение людей внутри и приступили к тушению. Всех пострадавших эвакуировали. Условный пожар потушили.

- Такие учения позволяют специалистам пожаротушения, изучить объект на практике, проверить слаженность действий при эвакуации людей и материальных ценностей и тушении возгорания, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловские депутаты рассмотрели два обращения в Госдуму
Восемь граммов марихуаны спрятал орловец в кресле своего авто
В Орле задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
75 лет со дня основания отметил Орловский театр кукол
Почти 50 нарушений ПДД допустили орловские водители автобусов
Орловские активисты: с наступлением весны практически все дороги оказались в ямах и выбоинах
Ко Дню Победы в Орле пройдет традиционный музыкальный фестиваль
Почти 4 миллиона рублей стоил в Орле контракт с фирмой по отлову животных
Орловца осудили за угон автомобиля
Повышение платы за детский отдых в лагерях не коснется орловских родителей
Схема со страховкой для получения кредита: в Орловской области обманута еще одна жительница
В Орле в рамках фестиваля «Моя Россия-2019» состоится гала-концерт