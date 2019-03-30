Учения в храме провели орловские пожарные

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-30T12:26:01+03:00

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Учения в храме Покрова Божьей Матери провели орловские пожарные. По замыслу, возгорание произошло у алтаря. Огонь интенсивно распространился на большую площадь. Служащие вызвали в храм пожарную охрану и эвакуировали людей из здания.

После прибытия дежурного караула огнеборцы провели боевое развертывание и проложили рукавные линии. Пожарные провели разведку в здании на возможное нахождение людей внутри и приступили к тушению. Всех пострадавших эвакуировали. Условный пожар потушили.

- Такие учения позволяют специалистам пожаротушения, изучить объект на практике, проверить слаженность действий при эвакуации людей и материальных ценностей и тушении возгорания, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU