СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-30T12:22:48+03:00

Почти 4 миллиона рублей стоил в Орле контракт с фирмой по отлову животных Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Изменить размер текста: A A

Эпизоотическую обстановку в Орловской области обсудили чиновники на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 27 марта. По данным властей, случаи болезни животных в Орле в 2019 году не зарегистрированы.

Стороной областной центр обошли такие болезни как африканская чума свиней, птичий грипп, вспышки ящура. Случаев бешенства в Орле, по словам чиновников, до сегодняшнего дня обнаружено не было, но уже дважды очаги зафиксировали во Мценском районе. Переносчиком были лисы.

- По состоянию на сегодняшний день в Орле от бешенства привиты 1 008 животных. Контракт с фирмой по отлову животных стоил Орлу почти 4 миллиона рублей. В первую очередь подрядчик отлавливает агрессивных животных на территориях возле социально значимых объектов. За март 2019 года уже пойманы 183 агрессивные собаки, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

О местах скопления агрессивных собак могут заявить сами орловцы. Максимально детальную информацию о животных можно направить на электронную почту: gorvet_orel@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU