2019-03-30T12:06:11+03:00
Происшествия

Орловца осудили за угон автомобиля

Мужчина проведет в тюрьме два года
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловца осудили за угон автомобиляОрловца осудили за угон автомобиляФото: Архив "КП"
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В законную силу вступил приговор суда в отношении ранее судимого жителя города Дмитровска. Мужчина признан виновным в угоне чужого автомобиля.

Орловец обнаружил у припаркованной иномарки незапертую переднюю дверь. Мужчине повезло, что и ключ хозяин оставил в замке зажигания. Воспользовавшись случаем, он сел в авто и передвигался по нему по Дмитровску.

- Суд назначил мужчине наказание в виде 2-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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