2019-03-30T12:04:28+03:00
Общество

Повышение платы за детский отдых в лагерях не коснется орловских родителей

Оплата для льготников останется прежней и составит 15 % от стоимости путевки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Повышение платы за детский отдых в лагерях не коснется орловских родителейПовышение платы за детский отдых в лагерях не коснется орловских родителейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Повышение платы за детский отдых в лагерях не коснется орловских родителей. Решение об этом 28 марта вынесли депутаты горсовета на последней сессии.

Напомним, в минувшем году были приняты поправки об увеличении с 15 до 30 процентов доли родителей при оплате отдыха льготных категорий детей в загородных лагерях. Но орловцы выступили против таких изменений. Профсоюзы потребовали оставить все, как и было прежде, из-за ухудшения экономической ситуации.

Чиновники к мнению прислушались. Предыдущее решение было отменено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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