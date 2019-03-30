Схема со страховкой для получения кредита: в Орловской области обманута еще одна жительница
Еще одна орловская жительница попалась на удочку мошеннику. В марте этого года неизвестный позвонил 36-летней женщине на ее номер телефона и представился сотрудником банка. Ранее она оставляла заявку на получение кредита на интернет-странице одного из банков.
Мошенник сообщил, что женщине одобрен кредит. Но для его получения нужно оплатить страховку в размере 33 тысяч рублей. Орловчанка согласилась и перевела сумму якобы сотруднику банка. Обещанных денег обманутая женщина так и не получила.
- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на раскрытие и установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU