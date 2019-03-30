СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-30T11:48:48+03:00

Схема со страховкой для получения кредита: в Орловской области обманута еще одна жительница Фото: Архив "КП"

Мошенник позвонил женщине по телефону и сообщил, что для получения денег ей нужно оплатить 33 тысячи рублей

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Еще одна орловская жительница попалась на удочку мошеннику. В марте этого года неизвестный позвонил 36-летней женщине на ее номер телефона и представился сотрудником банка. Ранее она оставляла заявку на получение кредита на интернет-странице одного из банков.

Мошенник сообщил, что женщине одобрен кредит. Но для его получения нужно оплатить страховку в размере 33 тысяч рублей. Орловчанка согласилась и перевела сумму якобы сотруднику банка. Обещанных денег обманутая женщина так и не получила.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на раскрытие и установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU