В Орле в рамках фестиваля «Моя Россия-2019» состоится гала-концерт

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-30T11:46:38+03:00

Его участниками станут студенты и школьники, молодые исполнители патриотической песни с лучшими номерами

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3 апреля в Орле в институте культуры в рамках городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия-2019» состоится гала-концерт. Его участниками станут студенты и школьники, молодые исполнители патриотической песни, жители Орла и иногородние участники от 14 до 35 лет с лучшими конкурсными номерами.

Сам фестиваль проходил в Орле с 28 февраля по 2 марта. Более 150 исполнителей показали свои таланты. По итогам отборочных туров 37 человек получили возможность бороться за звание победителя в разных возрастных категориях в номинациях «Соло» и «Ансамбль».

Церемония награждения лучших из лучших пройдет в день гала-концерта.

Начало мероприятия в 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU