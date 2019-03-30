В Орле в рамках фестиваля «Моя Россия-2019» состоится гала-концерт
3 апреля в Орле в институте культуры в рамках городского фестиваля патриотической песни «Моя Россия-2019» состоится гала-концерт. Его участниками станут студенты и школьники, молодые исполнители патриотической песни, жители Орла и иногородние участники от 14 до 35 лет с лучшими конкурсными номерами.
Сам фестиваль проходил в Орле с 28 февраля по 2 марта. Более 150 исполнителей показали свои таланты. По итогам отборочных туров 37 человек получили возможность бороться за звание победителя в разных возрастных категориях в номинациях «Соло» и «Ансамбль».
Церемония награждения лучших из лучших пройдет в день гала-концерта.
Начало мероприятия в 15 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU