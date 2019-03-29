Орловцы провели ночь в театре
Орловский государственный академический театр имени Тургенева пустил гостей за кулисы. Ночь в театре десятки горожан провели в рамках одноименной акции, которая состоялась 27 марта – в праздник всех театров.
В этом году акция состоялась уже во второй раз, причем наблюдался ажиотаж со стороны гостей - посетить храм Мельпомены и узнать о его тайнах решили больше сотни горожан!
Состоялась экскурсия по театруФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Служащие театра провели экскурс в его историю – рассказали о жизни его в разные периоды времени. Узнали гости и о самом здании, в котором располагается ОГАТ сегодня, о театральных деятелей, которые вышли с его подмостков.
Познакомились гости и с техническим оснащением сценического пространства, заглянули за кулисы, увидели зрительный зал с необычного ракурса, словом, прикоснулись к секретам театральной жизни.
Секреты раскрытыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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ИСТОЧНИК KP.RU