2019-03-29T17:03:25+03:00
Звезды

Мюзикл-шоу ждет орловцев в апреле

На орловской сцене выступят яркие столичные артисты
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: организаторыФото: организаторы
Изменить размер текста:

В Орле состоится необычное мюзикл-шоу. На сцене выступят яркие столичные артисты - Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие.

Программа, по словам организаторов, обещает быть яркой и увлекательной.

- Мюзикл-шоу – это яркая, динамичная театрализованная программа, в живом исполнении признанных звезд московских мюзиклов. Авторские костюмы и удивительный свет дополняют слаженную и прекрасную актерскую игру звездного состава. Проекционные, масштабные декорации позволят переместиться в самое сердце «Нотр Дама». Вы совершите увлекательное путешествие в удивительный мир мюзикла, насладитесь великолепными голосами, -рассказывают организаторы.

Не пропустите! Билеты уже в продаже.

КОГДА, ГДЕ?

Кромское ш-се, 4 (Конгресс-Холл)

12 апреля, 19.00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Афиша Орел»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцы провели ночь в театре
Гость из соседнего региона украл колбасу в супермаркете Орла
До +14 ожидается в Орле в грядущие выходные
В прошлом году объем ВРП Орловской области составил порядка 225 миллиардов рублей
Больше полутора гектаров сухой травы горело на Орловщине
Орловские журналисты посоревновались в стрельбе из пистолета Макарова
Орловские спасатели тушили пожар в семнадцатиэтажке
Уровень коррупции на Орловщине в 2018 году вырос
В Орле осудили женщину, которая убила мужа, защищаясь от него
Шесть тысяч 770 детей родилось на Орловщине в 2018-м
«Нива» и «Ниссан» не поделили дорогу в орловском поселке Хотынец
Выступление главы Орловщины перед депутатами можно будет посмотреть онлайн
В Орле шестилетняя девочка пострадала в столкновении двух иномарок
1 апреля в Орле стартуют конкурсы по выбору подрядчика на ремонт дворов
Орловские чиновники: к началу мая в парках и скверах восстановят освещение
Технику на мост Дружбы в Орле доставят до 10 апреля
В Орловском районе объявили бой борщевику
В прямом эфире орловцы зададут вопросы Губернатору
Почти 350 раз с начала года позвонили орловцы на телефон доверия УМВД