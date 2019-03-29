Мюзикл-шоу ждет орловцев в апреле
В Орле состоится необычное мюзикл-шоу. На сцене выступят яркие столичные артисты - Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие.
Программа, по словам организаторов, обещает быть яркой и увлекательной.
- Мюзикл-шоу – это яркая, динамичная театрализованная программа, в живом исполнении признанных звезд московских мюзиклов. Авторские костюмы и удивительный свет дополняют слаженную и прекрасную актерскую игру звездного состава. Проекционные, масштабные декорации позволят переместиться в самое сердце «Нотр Дама». Вы совершите увлекательное путешествие в удивительный мир мюзикла, насладитесь великолепными голосами, -рассказывают организаторы.
Не пропустите! Билеты уже в продаже.
КОГДА, ГДЕ?
Кромское ш-се, 4 (Конгресс-Холл)
12 апреля, 19.00
ИСТОЧНИК KP.RU
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